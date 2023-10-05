البيت الأبيض: الرئيس الألماني يزور الولايات المتحدة غدا

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير سوف يزور واشنطن غدا الجمعة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.