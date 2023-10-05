وصول أقدم نسخة من التوراة إلى إسرائيل

وصلت أقدم نسخة كاملة معروفة للتوراة إلى إسرائيل، اليوم الخميس، وسيتم عرضها في متحف الشعب اليهودي "أيه إن يو" بتل أبيب، حسبما أعلن المتحف اليوم.

وقال المتحف إن "كودكس ساسون"، كما يُعرف، سيتم عرضه بشكل دائم في المتحف اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، حيث وصفه بأنه "شهادة نادرة وقيمة لتاريخ النص المقدس".

وتم شراؤه في مزاد في نيويورك بمبلغ 38 مليون دولار في مايو، وتم التبرع به إلى المتحف. ويجعل السعر الكتاب المقدس البالغ وزنه 12 كيلوجراما أغلى مخطوطة يهودية في التاريخ. ويحتوي على علامات بخط اليد للإشارة إلى كيفية قراءته بصوت عال.

ووفقا للمتحف، تم إعداده قبل أكثر من 1100 عام مضى في منطقة سوريا وإسرائيل اليوم.

واختفى بعد ذلك لقرون إلى أن اشتراه جامع المقتنيات ديفيد سولومون مقابل 425 دولارا في عام 1929، وأعاده إلى حالته الأولى. ومنذ ذلك الحين أصبح ملكية خاصة.