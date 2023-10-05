مقتل 8 أشخاص في قصف تركي استهدف 15 موقعا شمال شرق سوريا

شنت الطائرات الحربية والمسيرة التركية، اليوم الخميس، غارات على مناطق شمال شرق سوريا استهدفت أكثر من 15 موقعا وسقط خلالها قتلى وجرحى ودمار في المواقع المستهدفة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في بيان صحفي، إن تركيا شنت منذ صباح اليوم "سلسلة اعتداءات على مناطقنا بأكثر من 15 مسيّرة اخترقت أجواء شمال شرقي سوريا، واستهدفت مجددا العديد من النقاط والبنى التحتية والمنشآت الخدمية ومحطات الوقود والنفط؛ ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، كما طال عدوانها المناطق الآهلة بالمدنيين".

وأعلن البيان مقتل 6 من عناصر الأمن الداخلي التابع لـ" قسد" وشخصين استهدفتهم مسيرة، إضافة إلى إصابة 3 أشخاص آخرين.

ودعا بيان قسد "أبناء مناطق شمال سوريا من جميع المكونات بضرورة التكاتف والوحدة والإصرار على خيارهم في حماية مناطقهم وإعلاء الصوت لوقف العدوان التركي".

وتشهد مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة قسد استهدافا شبه يومي من قبل الطائرات المسيرة التركية، ويأتي التصعيد في القصف على شمال سوريا بعد التفجير الذي وقع قرب وزارة الداخلية التركية في العاصمة التركية أنقرة قبل أيام.