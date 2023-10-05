مع تسارع الانخفاض في قيمة الليرة اللبنانية منذ الانهيار المالي في 2019، بدأت المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان في تسعير الفواتير والخدمات بالعملة المحلية والدولار معا، مع تحول النظام الاقتصادي إلى ما يسمى "اقتصاد الكاش" الذي تصفه المؤسسات المالية الدولية بأنه "خطير".

وفي أحدث مثال على الاتجاه نحو الدولرة، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان الأسبوع الماضي السماح بسداد فواتير الكهرباء بالدولار أو بالليرة اللبنانية بعد استشارة هيئة التشريع والاستشارات بوزارة العدل، على أن تدخل هذه الآلية حيز التنفيذ بعد صدور قرار بذلك عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.

وسبق الكهرباء قطاعات أخرى اتخذت القرار بدولرة خدماتها خلال العام الحالي، فتم السماح بتسعير المنتجات منذ مارس آذار بالليرة والدولار، كما سُمح لمحطات الوقود في مايو أيار بتسعير المحروقات بالدولار وفقا للتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.

ويعاني لبنان من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم، ولا يستطيع المودعون الوصول إلى أموالهم في البنوك، بينما فقدت العملة المحلية ما يقرب من 100 في المئة من قيمتها أمام الدولار، وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى استنزاف ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي.

وحذر خبير اقتصادي من تداعيات الاتجاه نحو الدولرة في لبنان لما لذلك من تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة وعلى سعر صرف العملة الوطنية على المدى الطويل، ونبهت خبيرة قانونية إلى أن تسعير السلع والخدمات بالدولار مخالف بالأساس للقوانين المعمول بها في لبنان.

وقال الخبير الاقتصادي نديم السبع لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن الدولرة تؤدي إلى "تصغير حجم الاقتصاد الوطني، فلا يحقق نموا... بشكل عام لا تعتبر الدولرة أمرا مستحسنا لأننا في هذه الحالة نلغي العملة المحلية كأداة تداول في السوق اللبناني... وأداة ادخار".

وأشار السبع إلى أن التجارب التاريخية تدل على أن دولرة الاقتصاد ليست الحل الأمثل وأن الدول التي اتخذت هذا المسار لم تحقق استقرارا في سعر الصرف على المدى الطويل.

وأضاف "حاليا نشهد استقرارا في سعر الصرف في لبنان لكن إذا قررت الحكومة اللجوء إلى السوق المفتوحة لشراء الدولار فازداد الطلب عليه، سنشهد ارتفاعا في سعر الصرف".

وحذر الخبير الاقتصادي من تداعيات الدولرة لأنها تحد من القدرة الشرائية للمواطنين وتقسمهم بين الذي يحصل على راتبه بالدولار والقسم الذي مازال يقبض أجره بالليرة.

وقال "من كان يبيع المنتج عام 2018 بألف دولار كان سعر الصرف حينها 1500 ليرة للدولار، والآن حافظ التاجر على بيعه بنفس قيمته بالدولار، ولكن (سعر الصرف في السوق الموازية) 88 ألف ليرة للدولار، وهنا تكون المشكلة أمام من يتقاضى راتبه بالليرة لانخفاض قيمتها".

وردا على سؤال حول أسباب التوجه نحو دولرة الخدمات والفواتير في لبنان، قال السبع "أول من يتخذ قرار الدولرة هو القطاع الخاص. التاجر سيخسر إن أراد بيع سلعته بالليرة التي تخسر بين 3 إلى 5 بالمئة من قيمتها يوميا. إذا باع التاجر بضاعته بالعملة المحلية فهو يخسر بنفس قيمة خسارة الليرة، حينها يختار التاجر بيعها بالدولار مباشرة ".

وقال البنك الدولي في تقرير في مايو أيار إن قيمة الاقتصاد النقدي المدولر في لبنان عام 2022 بلغت حوالي 9.9 مليار دولار، محذرا من التحول الذي يعيشه النظام الاقتصادي اللبناني نحو "اقتصاد الكاش"، وهو العمليات المالية التي لا تمر عبر البنوك ولا تخضع للرقابة المالية المحلية والدولية.

وتابع السبع قائلا "هذا النوع من الاقتصاد لا يدفع ضريبة فهو يشتري ويبيع عقارات وسيارات ولا يدفع للدولة إلا 2-3 بالمئة من الضريبة، فيجب حل هذا النوع من الاقتصاد وتأمين جباية الضرائب بطريقة قانونية حتى لا تذهب الدولة نحو تأمين الدولار من السوق المفتوح".

وأوضح أن الأساس في تحقيق الاستقرار الاقتصادي هو عودة "الانتظام السياسي للدولة اللبنانية بانتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم مصرف لبنان وبعض قيادات الأجهزة الامنية والعسكرية".

من جانبها، قالت المحامية ريتا الضاهر لوكالة أنباء العالم العربي إن دولرة الأسعار والفواتير مخالفة بالأساس للقوانين المعمول بها في لبنان.

وأضافت "بحسب المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك، يجب إعلان السلع بالليرة اللبنانية، أي أن المشتري حين يصل إلى أحد المنتجات فالملصق الذي يحدد السعر يجب أن يكتب بالليرة وليس بالدولار".

وأكدت أن قانون النقد والتسليف واضح في تحديده أن العملية الوطنية هي الليرة "وهي التي يتم بها التداول بشكل رسمي وأن من تثبت مخالفته لهذه المادة القانونية بإصداره فواتير بغير الليرة، يُتخذ بحقه إجراءات قانونية تصل إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".

وتابعت قائلة "في المرحلة الحالية ومع السماح الحكومة للمؤسسات بالتسعير بالدولار، فحين يصل المواطن للدفع، سواء كان منتجا أو فاتورة وحتى الخدمات، فهو يمتلك كامل الحرية في الدفع إما بالليرة أو الدولار، وهو ما يلزم أصحاب المؤسسات بتقديم فواتير تتضمن العملتين بشكل واضح".

وأوضحت المحامية أن المشكلة تكمن في تحديد سعر الصرف، وهل يكون بحسب السوق الموازية أم السعر المحدد من قبل مصرف لبنان المركزي.

(الدولار يساوي 15035 ليرة لبنانية في السوق الرسمية)

(الدولار يساوي 88 ألف ليرة لبنانية في السوق الموازية)