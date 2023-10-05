تامر أمين: الندوة التثقيفية لوحة فنية والقوات المسلحة تعلمنا درسا في كل مرة

توجه الإعلامي تامر أمين، بتحية إلى القوات المسلحة المصرية على احترافيتها في تنظيم فعاليات الندوة التثقيفية، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد الذي مرّ عليه 50 عاما.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء: «كل ما تفعله القوات المسلحة تنفذه كما ينبغي أن يكون، تفعل دائمًا ما هو صحيح، والأمر يرجع إلى التنظيم والتخطيط».

وأضاف: «في كل مرة القوات المسلحة تمنحنا درسا، إنك تشتغل وترتب وتنظم الحاجة اللي بتعملها صح، وتدي العيش لخبازه، وكل شخص يتفانى في المهمة الموكلة إليه.. هناك المسئول عن المسرح والدخول والدعوات والستار والكواليس والحركة والسيارات، كل تفصيله وراؤها شخص يخلص ويتفانى، وقيادة عامة تتابع تلك التفاصيل وتضعها في سيمفونية كبيرة».

ولفت إلى أن «نسبة الخطأ ضمن فعاليات الندوة تكاد تكون منعدمة»، معقبًا: «مش لاقيين غلطة وطول الوقت مشدودين ولم نشعر بالملل، الفقرة تلو الفقرة تجذب الانتباه أكثر، ولعب احترافي ما بين التاريخ والمعلومة والعسكرية والمشاعر والشجن الذي يجعلك تبكي في لحظة من اللحظات، والفقرات الفنية والغناء، وشهود العيان والأبطال الحقيقيين».

ووصف ما حدث في الندوة التثقيفية بأنه «لوحة فنية عظيمة وممتازة»، مختتمًا: «لوحة تشعرك أننا قادرون على الإنجاز وفعل الشيء الصحيح بالشكل السليم والمناسب، وكل التحية للقوات المسلحة المصرية، على تلك الندوات التثقيفية التي تتحلى دائما بالاحترافية والامتياز والرسالة والتخطيط السليم، وأنها تحافظ على نفسها».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد الذي مرّ عليه 50 عاما.

وأقيمت فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وشهدت الندوة عرض أفلام تسجيلية، وعروضًا فنية وغنائية، وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.