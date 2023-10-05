تقرير: العالم لن يتحمل عواقب فشل معاهدة منع الانتشار النووي

منذ 2010 فشلت دول العالم في التوصل إلى إجماع حول مستقبل معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. فبعد فشل مؤتمر المراجعة الدورية للمعاهدة عام 2015، اتنهى مؤتمر المراجعة التالي في 2022 دون اتفاق بسبب عرقلة روسيا للإجماع على الوثيقة النهائية التي تم التفاوض عليها.

وتقول الدكتورة ماريون ميسمير كبيرة زملاء الأبحاث في برنامج الأمن الدولي بالمعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني في تحليل نشره موقع المعهد إنه في حين استطاعت دول العالم على مدى نحو نصف قرن عزل هذه المعاهدة عن أي خلافات سياسية أخرى، أصبح الأمر أصعب في الوقت الحالي مع تزايد التوترات الدولية. وينطوي هذا على مخاطر كبيرة بالنسبة لنظام منع الانتشار النووي في العالم، مع تزايد رغبة العديد من الدول في امتلاك أسلحة نووية.

والآن تتزايد الأزمات النووية في مختلف مناطق العالم. فبعد التقدم الذي تحقق في اتجاه إحياء الاتفاق النووي مع إيران خلال الشهور الأخيرة، سحبت طهران تصاريح عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفين بالتحقق من العمل في عدة مواقع نووية إيرانية. وهذه الخطوة قلصت قدرة الوكالة على مراقبة البرنامج النووي الإيراني، وأججت المخاوف من اقتراب الإيرانيين من تطوير أسلحة نووية، وهو ما يشعل التوترات الإقليمية.

فإسرائيل تقول باستمرار إنها ستدرس التدخل العسكري لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. والمملكة العربية السعودية قالت ذات مرة إنها ستمتلك أسلحة نووية إذا ما امتلكتها إيران. وهذا من شأنه تغيير الخريطة الجيوستراتيجية للشرق الأوسط بشكل لا رجعة فيه، ويزيد مخاطر نشوب حرب نووية.

ويمكن رؤية بعض تأثيرات انتشار الأسلحة النووية على الأمن الإقليمي في شبه الجزيرة الكورية. فتكثيف التجارب الصاروخية من جانب كوريا الشمالية يزيد مخاوف كوريا الجنوبية من نوايا جارتها الشمالية.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أعلنت حكومة سول أنها قد تفكر في إقامة برنامج لتطوير أسلحة نووية إذا استمر تزايد التهديدات النووية الإقليمية. فكوريا الجنوبية لا تنظر فقط إلى الخطر الشديد من جارتها الشمالية، وإنما أيضا إلى التوترات المتصاعدة في منطقة المحيط الهادئ بما في ذلك الممارسات الصينية العدوانية في المنطقة.

وحتى في أوروبا التي لم تشهد حربا حقيقية على أراضيها منذ الحرب العالمية الثانية، حتى بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط فبراير من العام الماضي، أصبحت تشعر بقلق متزايد من الترسانة النووية الروسية خاصة مع تهديدات مسؤولين روس كبار إلى السلاح النووي إذا تحولت الحرب في أوكرانيا إلى تهديد وجودي لروسيا.

وفي كلمة له أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة2023 وفي غياب العديد من قادة العالم أبرز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عمق الانقسام العالمي. كما يؤثر هذا الاستقطاب على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النوية، والتي تستند إلى توافق بين الدول النووية والدول غير النووية، على تخلي الأخيرة عن فكرة الحصول على سلاح نووي، مقابل تحرك المجموعة الأولى نحو التخلص من ترسانتها النووية. ولكن الواقع يقول إن تحقيق مثل هذا التقدم أصبح أكثر صعوبة خاصة مع اتجاه الدول النووية إلى تحسين قدراتها من خلال تحديث ترساناتها وزيادة حجمها.

ورغم ذلك تظل معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية حيوية للمحافظة على قاعدة منع الانتشار النووي وما يرتبط بها من ضمانات وأنظمة تفتيش، وضمان حصول الدول غير النووية على التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية، وإلزام الدول النووية بضرورة التخلي عن السلاح النووي. ولكن الاتفاقية ليست مثالية. مازالت هناك أربع دول نووية خارج نطاق الاتفاقية، كما أن التقدم نحو تحقيق أهدافها شهد تباطؤا خلال العقدين الأخيرين.

وخلال اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معهد منع الانتشار النووي عام 2026 و التي عقدت في الصيف الحالي بالعاصمة النمساوية فيينا، تم تشكيل مجموعة عمل مهمته تعزيز قوة عملية مراجعة الاتفاقية. وناقشت المجموعة فاعلية المناقشات والمسؤولية عن تحقيق أهداف المعاهدة وشفافية تصرفات الدول الأعضاء فيها.

وقد يكون الوضع الراهن غير كاف في ظل هذه البيئة الأمنية المتطورة، وهناك حاجة لتطوير أساليب أخرى للمحافظة على بقاء المعاهدة وجدواها.

وتختم ماريون ميسمير المتخصصة في دراسات الحد من الأسلحة النووية والعلاقات بين روسيا وحلف الناتو تحليلها بالقول إن العالم يتطلع الآن أكثر من أي وقت مضى إلى قادته للتصدي للتحديات وتبني التغيير المطلوب وتعزيز معاهدة منع الانتشار النووي، كحجر زاوية في السلام والأمن الإقليميين. ففشل المعاهدة ينطوي على ثمن لا يمكن تحمله، ويتضمن الاحتمالات الكارثية لانتشار الأسلحة النووية واستخدامها في الصراعات بين الدول.