السنغال تتعهد باتخاذ إجراءات سريعة بشأن عجز الميزانية بعد خفض تصنيفها الائتماني

قالت السنغال إنها ستتحرك بسرعة لخفض عجز ميزانيتها بعد أن أظهرت مراجعة الحسابات ضعف الوضع المالي والديون مما دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى خفض تصنيف الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وخفضت الوكالة تصنيف السنغال طويل الأجل إلى (بي 1) من (بي إيه 3) في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد أن أظهر تدقيق أطلقه الرئيس المنتخب حديثا باسيرو ديوماي فاي أن عجز الميزانية بلغ 10% في عام 2023، وهو ما يقرب من ضعف 5ر5% الذي سجلته الإدارة السابقة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وقالت وزارة المالية في بيان إن السنغال ستنفذ "إصلاحات طموحة لتقليل العجز بشكل كبير بدءا من عام 2025، وتوطيد هذا التخفيض على المدى القصير". وأضافت: "سيتم وضع مسار واضح لخفض نسبة الدين".

وبلغ تقدير حجم ديون الدولة الواقعة في غرب أفريقيا 7ر83% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023، وفقا للمراجعة الحكومية، أي بنسبة 10% أعلى مما تم نشره سابقا عند 6ر73%.