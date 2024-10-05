كامالا هاريس تشيد بتقرير الوظائف في مواجهة ورقة ترامب الاقتصادية

أشادت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، الجمعة، بالتقرير الجديد بشأن الوظائف، والذي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 254 ألف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى أنه سيضيف 150 ألف وظيفة.

وقالت هاريس خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيجان الحاسمة: "اقتصادنا يحرز تقدماً جيداً، لقد حصلنا هذا الصباح فقط على تقرير قوي عن الوظائف، أليس كذلك؟".

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يستخدم المرشح الجمهوري دونالد ترمب ملف الاقتصاد كورقة ضغط على منافسته، كامالا هاريس، ولكن هذا الرقم بشأن الوظائف جاء ليدعم موقف الديمقراطيين، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وذكر تقرير "مكتب إحصاءات العمل الأمريكي"، أن الاقتصاد الأمريكي تمكّن من إضافة 254 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، لينخفض معدل البطالة إلى 4.1%، بعدما سجّل 4.2% في أغسطس.

وكان الرقم أعلى من متوسط ​​الزيادة الشهرية البالغة 203 آلاف وظيفة خلال 12 شهر السابقة، مع ارتفاع عدد الوظائف في صناعات الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والحكومة، والمساعدة الاجتماعية والبناء، وفق ما أوردت شبكة "إن بي.سي".

• مؤشرات إيجابية

ويأتي تقرير الوظائف في أعقاب تطور اقتصادي إيجابي آخر، وذلك بعد إنهاء إضراب عمال الموانئ الذي تسبب في إغلاق الموانئ من ولاية مين إلى تكساس، إذ كان من المرجح أن يتسبب هذا التوقف، في تهديد التقدم وخفض معدل التضخم، ما يرهق الاقتصاد، ولكن عاد العمال إلى العمل، صباح الجمعة، مع استئناف المفاوضات.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "وول ستريت لم تكن هي من بنت الاقتصاد الأمريكي، بل الطبقة المتوسطة هي من قامت بذلك".

ولا تزال هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية، فعمليات تسريح العمال والتقدم بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة "بطيئة".

ويقول خبراء الاقتصاد إن أحدث خفض لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "أكبر من المتوقع"، مع احتمال حدوث المزيد من التخفيضات، الذي من شأنه أن يساعد في تحفيز النشاط في قطاعات الاقتصاد التي تعتمد على الإقراض، مثل الإسكان والتصنيع والسيارات، وفق "إن بي.سي".

كما أن أسعار الغاز منخفضة بشكل كبير، وهو ما يساعد في دعم الإنفاق الاستهلاكي الإضافي.