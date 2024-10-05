بايدن قلق بشأن اضطرابات محتملة بعد الانتخابات الأمريكية

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في ساعة متأخرة أمس الجمعة عن ثقته بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستجرى بشكل نزيه، لكنه أثار مخاوف بشأن اضطرابات محتملة.

وقال بايدن "إنني واثق من أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة. لا أعرف ما إذا كانت ستجرى بشكل سلمي أم لا".

وأعرب بايدن، عن تشككه فيما يتعلق باستعداد المعارضة الجمهورية لقبول نتائج الانتخابات.

وقال بايدن: "لاحظت أن المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس (جيه.دي فانس) لم يقل إنه سيقبل بنتيجة الانتخابات. إنهم لم يقبلوا حتى بنتيجة الانتخابات الأخيرة. لذلك فأنا قلق بشأن ما سيفعلونه".

مع تكثيف حملة الانتخابات، تظل المخاوف بشأن العنف بدوافع سياسية متصاعدة. وأثارت محاولة الاغتيال الأخيرة للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب المزيد من المناقشات بشأن حالة الخطاب السياسي في أمريكا.

يذكر أنه عقب فوز الرئيس بايدن على الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب في انتخابات عام 2020، اقتحم أنصار الأخير مبنى الكونجرس في يناير عام 2021، بهدف منع الكونجرس من المصادقة على نتائج تلك الانتخابات.