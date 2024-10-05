إعلام عبري: حزب الله أطلق 700 صاروخ على إسرائيل منذ بدء المناورة البرية

قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إن حزب الله أطلق أكثر من 700 صاروخ من لبنان على إسرائيل منذ بدء المناورة البرية.

وأشارت إلى استهداف حيفا ومحيطها للمرة الأولى 14 مرة، وفق بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى مقتل 9 جنود منذ بدء العملية البرية جنوب لبنان.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر حتى الخميس عن 1156 قتيلا و3191 مصابا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ونزوح أكثر من مليون و200 ألف، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

فيما قتلت إسرائيل في لبنان 2011 شخصا وأصابت 9535 آخرين منذ بدء الاشتباكات مع فصائل لبنانية وفلسطينية، أبرزها حزب الله، في 8 أكتوبر 2023، حسب الرصد ذاته.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.