تنظيم ورشة عمل في الزرقا بدمياط لتعميق الانتماء الوطني ومواجهة التحديات المعاصرة

شهدت إدارة الزرقا التعليمية بدمياط، تنظيم ورشة عمل متخصصة، لتنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني، ومواجهة مخاطر حروب الجيل الخامس، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في بيان له اليوم السبت، أن المبادرة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، وتهدف إلى غرس القيم الوطنية لدى الطلاب، وتعريفهم بمخاطر الحروب الحديثة، وذلك لتمكينهم من بناء مستقبل أفضل لمصر.

وأشار «غريب»، إلى تنفيذ مجموعة متنوعة من ورش العمل البيئية، بمدارس أخرى داخل المحافظة، تشتمل على إعادة التدوير، والاستفادة من الموارد الطبيعية، بهدف غرس قيم الاستدامة والحفاظ على البيئة في نفوس الطلاب.

من جانبها أكدت الدكتورة رباب زيدان، وكيل مديرية التربية والتعليم في دمياط، سعي المديرية في تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة البيئية، والتي تساهم في بناء جيل واعٍ بمسئولياته البيئية وقادر على الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، برعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبحضور مجموعة من المدربين، وأعضاء مكتب التربية الاجتماعية، والمشرف العام على المبادرة.