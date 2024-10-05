وكيل صحة دمياط تتفقد خدمات الوحدة الصحية في الركابية للتأكد من توافر الدواء

قامت الدكتورة أماني القرش، وكيل مديرية الصحة بدمياط، بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بالركابية بإدارة كفر البطيخ، حيث تم المرور على غرفة الطوارئ، ومراجعة السجلات، ومتابعة شحن أسطوانات الأوكسجين، والمرور على الصيدلية، ومتابعة علاج الحالات، والتأكد من توافر الدواء، وقائمة الأدوية الأساسية بالصيدلية.

وأوضحت "القرش"، في بيان لها اليوم السبت، أنه تم المرور على غرفة التطعيمات، ومراجعة درجات الحرارة، وتسجيلها، ومراجعة شيت الصيانة الدورية، والمرور على المعمل الخاص بالدم، والأمراض المتوطنة، وتم التأكيد على القيام بأعمال التقصي للحالات الإيجابية، وكذلك تم متابعة توافر الأدوات الخاصة بالفحص، ومستلزمات مكافحة العدوى، والتأكيد على زيادة التردد بالإعلان عن تفعيل العيادات المسائية، والأخصائي والعمل على زيادة أعمال التوعية بالخدمات الصحية المقدمة في الوحدات الصحية.

وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين كثيرة ومتنوعة، مثل فحص السمع، والغدة الدرقية، ومتابعة الأطفال، والمواليد، والمبادرات الرئاسية الصحية، بالإضافة إلى خدمات علاج، وخلع، وحشو الأسنان، وذلك طبقا لمعايير مكافحة العدوى بعيادات الأسنان، كما يوجد أيضا، مكتب صحة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج بالوحدة.

وشدد على حصر جميع السلبيات، لعرضها على الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقصرين.