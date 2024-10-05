حزب الله: قصفنا مستوطنة سعسع بصاروخي فلق 2

قال حزب الله اللبناني، اليوم السبت، إنه قصف مستوطنة سعسع بصاروخيْ فلق 2، التي استخدمها للمرة الأولى في يونيو الماضي.

وبحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية، فإن صواريخ "فلق 2" إيرانية الصنع ويمكنها حمل رأس حربي أكبر من صواريخ "فلق 1" المستخدمة في الماضي.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تمّ رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان، مشيرة إلى اعتراض بعضها.

هذا وقالت سلطة الإطفاء الإسرائيلية إن 8 طواقم تعمل على إخماد حريق بمنحدرات صفد نتيجة سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان، مضيفة: "نتعامل مع حريق في عدة بؤر وفرق الإطفاء تبذل جهدا لوقف انتشاره إلى بلدات مجاورة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله اللبناني إنه قصف قاعدة رامات ديفيد بصواريخ "فادي 1"؛ دعما لغزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.

وصورايخ فادي سورية الصنع، وهي جزء من الترسانة العسكرية لحزب الله وتعادل صاروخ خيبر الإيراني، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



