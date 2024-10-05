نظمت وحدة السكان بمدينة عزبة البرج في دمياط، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، يوم بعنوان «هنحافظ على نيلنا»، حيث بدأ اليوم بندوة توعوية بالمدينة الصديقة للنساء بمحيط مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، وذلك للتوعية البيئية بمخاطر المخلفات على النيل، والصحة العامة، والثروة السمكية، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، للاهتمام ببناء الإنسان، وتنمية الشخصية المصرية منذ الصغر.

وأوضحت منى عبدالله، منسق مجتمعي بوحدة السكان بالمحافظة، وأحد المحاضرين بالندوة، أن الندوة تناولت خطورة البلاستيك على الثروة السمكية، وعلى التغير المناخي، والأضرار الجسيمة لكثرة المخلفات على ظاهرة الاحتباس الحراري، والصحة العامة.

وأكد عبدالخالق فرج، رئيس الوحدة المحلية بعزبة البرج، عن مشاركته في تنظيم حملة نظافة واسعة على ضفاف نهر النيل، تم خلالها تطهير النيل، وجمع كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية، مؤكدا على أهمية الحفاظ على النيل باعتباره شريان الحياة في مصر.

وفي ختام الفعالية، تم تنظيم مسابقة مع الطلبة، عن المعلومات التي تم شرحها في الندوة، لقياس مدى الاستفادة، ووصول التوعية بعدم إلقاء المخلفات، وضرورة فصل المخلفات من المنبع، والاستفادة بها بإعادة التدوير أو بيعها للاستفادة بها، وذلك للعمل على تعزيز الوعي البيئي لدى الشباب.

كما أشادت الدكتورة شيرين عكاشة، مدير وحدة السكان بمحافظة دمياط، بجهود المشاركين في الفعالية، مؤكدة على استمرار الوحدة في تنظيم مثل هذه الفعاليات، لتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبحضور الدكتورة سمر أحمد، أحد المحاضرين في الندوة، والدكتور كريم جلال، نائب رئيس المدينة، والدكتورة نبيلة مسعد، مدير وحدة السكان بالمدينة، ومنى عبدالله منسق وحدة السكان، ومجموعة من السيدات والطلبة وعمال النظافة.