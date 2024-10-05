باريس سان جيرمان يجهز عرضا ضخما للتعاقد مع صلاح

يتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي سباق التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، يتصدر باريس سان جيرمان سباق التعاقد مع محمد صلاح، والعملاق الفرنسي على أتم استعداد لتقديم صفقة لمدة 3 سنوات لـ صلاح.

أشارت الصحيفة إلى أنه إذا انضم محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان لمدة 3 سنوات بدءا من الصيف المقبل، فسيكون صلاح ملتزما بالبقاء في باريس حتى يونيو 2028، وهو ما يوافق وصوله لعامه الـ36.

أوضحت «ذا صن» أن باريس سان جيرمان يفتقر بقوة لتواجد النجوم داخل الفريق منذ رحيل ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي، لذا يجد سان جيرمان ضالته بقوة في صلاح، الهدف الأكبر للعملاق الباريسي.

أكدت الصحيفة البريطانية الشهيرة أنه على الرغم من ربط صلاح بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، إلى أن النجم المصري غير مهتما بالانضمام إلى كريستيانو رونالدو ونيمار في المملكة العربية حتى الآن.

ويقضي محمد صلاح موسمه الأخير مع ليفربول ويحق له التوقيع لأي لاعب في يناير المقبل، في ظل حالة الغموض التي تحيط بمصير الدولي المصري وعدم فتح ناديه ملف تجديد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

سجل محمد صلاح 217 هدفا في 358 مباراة مع ليفربول منذ وصوله ‘لى قلعة آنفيلد قادما من روما الإيطالي في عام 2017، فقط إيان راش، روجر هانت، جوردون هودجسون وبيلي ليدل من سجلوا أهدافا أكثر من صلاح في تاريخ الريدز الممتد على مدار 132 عاما.