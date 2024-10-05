 رئيس الجزائر: إعلان الحكومة الجديدة قبل نهاية العام - بوابة الشروق
السبت 5 أكتوبر 2024 9:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رئيس الجزائر: إعلان الحكومة الجديدة قبل نهاية العام

د ب أ
نشر في: السبت 5 أكتوبر 2024 - 9:45 م | آخر تحديث: السبت 5 أكتوبر 2024 - 9:45 م

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إنه سيعلن عن الحكومة الجديدة قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا أنه سيطلق الحوار الوطني نهاية 2025.

وجاء في مقتطفات من اللقاء الدوري لتبون مع وسائل إعلام محلية، هو الأول من نوعه منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في 7 سبتمبر الماضي، إنه يبحث عن أحسن الكفاءات الوطنية لتتولى مناصب في الحكومة.

كان تبون، رفض استقالة الحكومة التي يقودها الوزير الأول نذير العرباوي، طالبا منها مواصلة مهامها إلى حين.

كما كشف عن إطلاق الحوار الوطني نهاية 2025 وبداية 2026، لافتا ان مراجعة قانون الاحزاب سيتم بإشراك الأحزاب السياسية.

ولفت تبون إلى أن ارتفاع أسعار البن جعل الدولة تتحمل الفارق في الأسعار من خلال الخزينة العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، منوها ان القضاء على التهريب يمر عبر إنشاء مناطق حرة في المناطق الحدودية مع البلدان الشقيقة المجاورة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك