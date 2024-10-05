اليوناني «أغنية الماعز» أفضل فيلم طويل بالدورة 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

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فاز الفيلم اليوناني "أغنية الماعز" للمخرج أندريا جاكيموسكي، كأفضل فيلم روائي طويل، بالدورة ٤٠ لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وفاز الممثل التونسي مجد مستورة بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم" وراء الجبال"، وفازت الممثلة التونسية أمينة بن إسماعيل بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم "المابين"، وذهبت جائزة أفضل تصويى ل ديفيد فلاستيس، مدير تصوير الفيلم المصري الإيطالي "العنزة".

أما جائزة أفضل سيناريو، فذهبت للسيناريست جيلينا بالجان، عن الفيلم الكرواتي celebration أو الاحتفال.

وبالنسبة لجائزة أفضل مخرج، ففاز بها الكرواتي برونو أنكوفي عن فيلمه "الاحتفال".

وأقيم مساء اليوم حفل ختام فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائى برئاسة الأمير أباظة.

شهد الحفل حضور عدد من النجوم والسينمائيين، واستعراضا فنيا بعنوان "عايشين"، وهو فكرة وإخراج محمد مرسى، وتصوير استعرضات محمد ميزو، والماده الفليمية والجرافيك محمد المئموني، والمخرج المنفذ مهند مخاطر، وفرقة محمد ميزو الاستعراضية، وإضاءة تامر صبري، وصوت محمد أمين، وفكرة الاستعراض قائمة على فكرة الأفلام الرومانسية.