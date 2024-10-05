كوريا الجنوبية: التسوق عبر الإنترنت يسجل أبطأ نمو في أغسطس

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قالت وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إن مبيعات التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية ارتفعت بأبطأ وتيرة على الإطلاق في أغسطس بسبب تأخر الدفع من قبل منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية وظروف الطقس غير المواتية.

وارتفعت قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت بنسبة 9ر1% لتبلغ 56ر19 تريليون وون (81ر14 مليار دولار أمريكي) في أغسطس، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الإحصاء الكورية.

ويمثل هذا أقل نمو على أساس سنوي منذ يناير 2017، عندما بدأت الوكالة في تجميع البيانات ذات الصلة.

وارتفع الطلب على المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 5ر15% على أساس سنوي إلى 32ر3 تريليونات وون.

كما ارتفعت مبيعات خدمات توصيل الطعام بنسبة 4ر15% إلى مستوى قياسي بلغ 74ر2 تريليون وون.

وزاد الطلب على السلع اليومية على المنصات الإلكترونية بنسبة 7ر9% إلى 72ر2 تريليون وون.