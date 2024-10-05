محافظ القاهرة يضع إكليل زهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية

وضع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية؛ احتفالا بالذكرى الـ ٥١ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور اللواء أركان حرب عبدالمعطي عبدالعزيز علام، قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء طارق راشد، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، أن يوم السادس من أكتوبر سيظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة، فى الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها لتظل قواتنا المسلحة وجيشنا درعًا وسيفًا للوطن فى الحرب وسواعد للبناء والتنمية فى السلم.

وذكر محافظ القاهرة، أن هذا العبور العظيم سيظل مبعثًا للفخر والاعتزاز ببطولات رجالًا أعلو قيم التضحية والعطاء من أجل رفعة الوطن.