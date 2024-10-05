 إيران تدعم أي هدنة يعقدها لبنان تضمن وقفا كاملا لإطلاق النار بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تدعم أي هدنة يعقدها لبنان تضمن وقفا كاملا لإطلاق النار بغزة

وكالات
نشر في: السبت 5 أكتوبر 2024 - 5:49 م | آخر تحديث: السبت 5 أكتوبر 2024 - 5:49 م

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تدعم أي هدنة يعقدها لبنان، شريطة أن تقبلها المقاومة اللبنانية وأن تحفظ حقوق الشعب اللبناني وتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي ببيروت، أنّ أوضاع لبنان ليست طبيعية لتكون زيارته إلى بيروت عادية، معتبرا أن وجوده في بيروت، التي تقصف كل لحظة، دليل على أن طهران تقف إلى جانب حزب الله بكامل ثقلها، بحسب وكالة سبوتنيك.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن أي تحرك من قبل إسرائيل ضد إيران سترد عليه طهران بقوة أكبر.

وتابع: «على عكس إسرائيل، التي تستهدف المراكز الإنسانية، قامت طهران فقط بمهاجمة المراكز العسكرية والأمنية التابعة لإسرائيل».

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