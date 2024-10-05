 العاهل البحريني يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر المجيد - بوابة الشروق
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العاهل البحريني يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر المجيد

وكالات
نشر في: السبت 5 أكتوبر 2024 - 3:56 م | آخر تحديث: السبت 5 أكتوبر 2024 - 3:56 م

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم السادس من أكتوبر المجيدة.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، أعرب العاهل البحريني في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي، بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بأواصر العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا مواصلة العمل المشترك والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية، في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، بما يحقق مصالح وأهداف البلدين الشقيقين.


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