رئيس وزراء كندا يحث مواطنيه على مغادرة لبنان مع إجلاء أكثر من ألف كندي

حثّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، السبت، رعايا بلاده الذين لا يزالون في لبنان على التسجيل تمهيداً لإجلائهم على متن رحلات جوية خاصة ساعدت بالفعل ما يزيد على ألف شخص على المغادرة مع تدهور الوضع الأمني هناك.

وذكر مسئول في مكتب ترودو أن ستة آلاف كندي سجلوا أسماءهم للمغادرة، بينما يحاول المسئولون الوصول إلى 2500 آخرين السبت والأحد، مضيفاً أنه تمت إضافة المزيد من الرحلات الجوية يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال ترودو خلال قمة بفرنسا لزعماء الدول الناطقة بالفرنسية "لا تزال هناك مقاعد على متن الرحلات التي تنظمها كندا. نحث جميع الكنديين على استقلال هذه الطائرات والخروج من لبنان، بينما لا يزالون قادرين على ذلك"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وقال المسئول في مكتب رئيس الوزراء، إن كندا لم تتمكن من ملء مقاعد الرحلات الجوية بمواطنيها، وعرضت مقاعد على مواطنين من أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

وقال ترودو إنه يتعين وقف إطلاق النار على الفور من جانب حزب الله وإسرائيل، حتى يستقر الوضع، ويتسنى البدء في احترام قرارات الأمم المتحدة مجدداً.