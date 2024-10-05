عبد الواحد السيد يعقد جلسة خاصة مع فتوح في تدريبات الزمالك

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حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

واطمأن مدير الكرة من فتوح على جاهزيته للفترة المقبلة، وطالبه بالتركيز في التدريبات تمهيداً للعودة للمباريات خلال الفترة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام بعد العودة من المملكة العربية السعودية، عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.