زفيريف يهزم بيلوتشي ويتأهل للدور الثالث من بطولة شنجهاي للتنس

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فاز الألماني ألكسندر زفيريف على الإيطالي ماتيو بيلوتشي، ليتأهل للدور الثالث في بطولة شنجهاي للأساتذة للتنس، اليوم السبت.

واحتاج زفيريف إلى 96 دقيقة فقط ليفوز على منافسه الإيطالي بنتيجة 6 / 4 و6 / 2، في أول مباراة للنجم الألماني البالغ من العمر 27 عاما منذ إعلان إصابته بالالتهاب الرئوي.

وبعد مشاركته في كأس ليفر للتنس، قرر زفيريف الفائز بذهبية أولمبياد طوكيو التي أقيمت في عام 2021 عدم المشاركة بطولة بكين المفتوحة للتنس لأسباب صحية، كاشفا عن إصابته بالالتهاب الرئوي.

وفي الدور القادم ينتظر ألكسندر زفيريف الفائز من مواجهة الأسترالي جوردان تومبسون ضد الهولندي تالون جريكسبور.