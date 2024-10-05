حزب الله بشأن مصير مسئوليه: مواقفنا تُصدر في بيانات رسمية

قال حزب الله اللبناني في بيان، إن "بعض وسائل الإعلام تنشر أخباراً تنسبها إلى مصادر في حزب الله تتعلق بمصير مسؤولي الحزب عقب الغارات على الضاحية الجنوبية"، مضيفاً أنه "لا يوجد لدينا مصادر في الحزب، وموقفنا يصدر في بيان رسمي صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله".

وأشار البيان إلى ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة، وشائعات لا قيمة لها تتعلق بالوضع التنظيمي لعدد من كبار مسؤولي حزب الله"، معتبراً أنها "تندرج في إطار الحرب النفسية المعنوية ضد المقاومة"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن مصير رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين، منذ الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية الجمعة، وسط ترجيحات بأنه اغتيل في هذه الضربة.