الصين تجلي أكثر من 200 من رعاياها من لبنان

قالت وزارة الخارجية الصينية، السبت، إن بكين أجلت أكثر من 200 من رعاياها بسلام من لبنان.

وأضافت الوزارة في بيان رداً على استفسار من رويترز بشأن الوضع "من بين هؤلاء الذين تم إجلاؤهم على دفعتين ثلاثة من سكان هونج كونج ومواطن من تايوان".

وتابعت: "السفارة الصينية في لبنان تظل قائمة في لبنان، وتواصل مساعدة المواطنين الصينيين المتبقين هناك في اتخاذ التدابير الأمنية".

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأربعاء إن حكومة بكين أجلت بسلام أكثر من 200 من رعاياها من لبنان.

وذكرت وزارة الخارجية التايوانية أن من المتوقع عودة ثلاثة تايوانيين من لبنان إلى الجزيرة هذا الشهر، وأن اثنين آخرين اختارا البقاء لأسباب عائلية.

وأضافت الوزارة أن تايوانياً آخر قرر أواخر الشهر الماضي ركوب قارب للخروج من البلاد بترتيب من الصين، وأن السفارة الفعلية للجزيرة في الأردن على علم بالعملية. ولم تخض الوزارة في تفاصيل، بحسب موقع "الشرق" الاخباري.