وزير خارجية لبنان الأسبق: إسرائيل تستهدف المدنيين وجيشها الأكثر انحطاطا

قال وزير خارجية لبنان الأسبق عدنان منصور، إن إسرائيل عمل على تصعيد العمليات العسكرية منذ أسابيع بشكل واسع النطاق وتحديدًا خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن جيش الاحتلال الذي يدعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه الأكثر أخلاقية، هو في الحقيقة الأكثر انحطاطًا وأقل إنسانية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يدمر المستشفيات والمدارس ودور العبادة، ويمنع المسعفين من الوصول للجرحى المدنيين ويستهدفهم بوحشية في تأكيد أنه جيش لا يعرف قيمًا إنسانية ولا دينًا ولا ضميرًا.

وشدد على أن الاحتلال يستخدم الآلة العسكرية الجوية في قصف المدن والقرى ويطلب علنًا تهجير السكان من مناطقهم، ويخيرهم بين القتل أو ترك منازلهم.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال يستهدف المدنيين وليس المقاومة الحقيقية الفعلية في جنوب لبنان، ولذلك لم يستطع أن يتقدم على الأرض كونه يجد نفسه أمام مقاومة شديدة، ولذلك يقتص من المدنيين.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله، ما أسفر حتى نهاية يوم الخميس عن 1156 قتيلا و3191 مصابا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ونزوح أكثر من مليون و200 ألف.

في حين قتلت إسرائيل في لبنان 2011 شخصا وأصابت 9535 آخرين، منذ بدء الاشتباكات مع فصائل لبنانية وفلسطينية، أبرزها حزب الله، في 8 أكتوبر.