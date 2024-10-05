عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا، ضم عددًا من المستثمرين ورجال الصناعة، وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، وذلك لمناقشة مستوى الخدمات والتيسيرات المقدمة للمستثمرين دعمًا للصناعة الوطنية، ودفعًا لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير للأسواق العالمية.

وقدم "كدواني"، في مستهل الاجتماع، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللشعب المصري وأهالي المنيا، بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا إلى استلهام روح العبور في الإعداد والتنفيذ لكل ما يسعى إلى تحقيقه من أحلام وطموحات، مؤكدا أنه على يقين من أن الشعب سيحقق المعجزات بالإيمان بالله والتفافهم حول قيادته الحكيمة واعتزازه بعظمة مصر وشعبها.

وقال محافظ المنيا، إن المحافظة ستقدم عددا من مراكز الخدمات لتقديم كل الإمدادات اللوجستية والتوسعات الهادفة لتطوير وزيادة إنتاج المصانع والورش، وإقامة المعارض المتنوعة، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد والغرفة التجارية مؤكدًا توفير كل احتياجات المصانع من الكهرباء والمياه، وأنه لن يسمح بتوقف إنتاج أي مصنع في المنيا أيا كان حجمه أو طاقة إنتاجه.

ولفت إلى أنه سيتم سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين والتصدي لأي شكل من أشكال تسقيع الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية.

فيما استعرض المحافظ، خطة إنشاء المنطقة الحرة على مساحة 306 أفدنة لتكون بمثابة منطقة صناعية جديدة متطورة تواكب احتياجات المستثمرين الجادين، وتلبي طموحات رجال الصناعة والاستثمار في التوسع بالمشروعات الإنتاجية لخدمة اقتصادنا الوطني واقتحام الأسواق العالمية بمنتج مصري يليق باسم أم الدنيا.

وأكد أنه خلال المائة يوم الأولى لتوليه المسئولية زار المناطق الصناعية بالمحافظة أكثر من مرة، والتقى المستثمرين ورجال الصناعة مرات عدة، وذلك لحرصه الدائم على لقاء رجال الصناعة ومستثمري المناطق الصناعية للاستماع إليهم وحل مشاكلهم أولاً باول، وأنه سوف يلتقي معهم أسبوعيا خلال المرحلة المقبلة، حتى يتم تنفيذ كل مقترح مثمر وحل أي مشكلة دون تأجيل قد تواجههم أو تكون سببا في تعطيلهم حاليًا أو مستقبلا.

من جانبهم أعرب المستثمرون ورجال الصناعة وأصحاب المصانع عن تقديرهم لجهود المحافظ في دعم للصناعة، والمصنعين وخاصة حله السريع لمشكلة توفير الطاقة الكهربائية وعودة العمل في عدد من المصانع بفترة وجيزة وأنهم مستعدون لتقديم مزيد من الجهد والعمل لخدمة اقتصادنا الوطني ورفع اسم مصر عاليا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والمهندسة نهى فتحي المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية بالمنيا، وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات بالمنيا.

كما استكمل المحافظ، جولته داخل المنطقة الصناعية، بزيارة مصنع باندا للصناعات الكيماوية والغراء الأبيض، حيث تفقد منتجات المصنع ومراحل التصنيع، مؤكدا لمسئولي المصنع مساندة أي خطوات داعمة لزيادة إنتاج المصنع، وإقامة معارض لتسويق المنتجات.