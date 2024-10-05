مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب ميكروباص على طريق قنا - سوهاج

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربي قنا - سوهاج، نتيجة السرعة الزائدة، حيث كانوا في طريقهم لاستلام جثمان أحد أقاربهم من مطار الغردقة توفي أثناء عمله بالمملكة العربية السعودية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا - سوهاج ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين جميعهم كانوا في طريقهم إلى مطار الغردقة لاستلام جثمان أحد أقاربهم توفي بالمملكة العربية السعودية، ونتيجة السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة وقع الحادث وأدى إلى وفاة 8 أشخاص وهم "حمادة عبدالرحيم، 41 سنة، وعرفات حسن، 60 سنة، وأبو القاسم إبراهيم، 70 سنة، والسايح عبادي، 55 سنة، ومحمود أحمد، 59 سنة، وجاد علي محمد، 60 سنة، وشحات أبو المجد، 61 سنة، ومبارك عبدالله، 38 سنة، وجميعهم أقارب من مركز دشنا.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتشكيل لجنة فنية من إدارة المرور للوقوف على أسباب الحادث.