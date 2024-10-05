سينر يقتنص فوزا مريحا في شنجهاي

حقق الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، انتصارا مريحا اليوم السبت على الياباني تارو دانييل في مستهل مشواره ببطولة شنجهاي لتنس الأساتذة، بالانتصار عليه 6-1 و6-4.

وبعد 3 أيام فقط من نهائي بطولة بكين، التي خسرها سينر أمام ألكاراز، فاز كلا اللاعبين اليوم في بداية مشوارهما في شنجهاي، وفي نفس المساحة الزمنية بواقع ساعة و15 دقيقة.

وخسر المصنف الأول 3 نقاط فقط على الإرسال خلال المجموعة الأولى، بينما نجح دانييل، المصنف 93 عالميا، في المجموعة الثانية، في تبادل الكرات بقوة مع الإيطالي خلال المجموعة الثانية لكن دون أن يحسمها لصالحه، حيث نجح الإيطالي في تسديد 38 كرة ساحقة.

وسيواجه الإيطالي في دور ال32 الأرجنتيني توماس إتشيبيري، المصنف 37 عالميا، والذي سبق وفاز عليه سينر في المواجهة الوحيدة بينهما في أستراليا المفتوحة 2023.