«لعل الله يراني» و«الرؤية» يقتسمان جائزة أحمد الحضري بالدورة 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت لجنة تحكيم جائزة أحمد الحضري للأفلام القصيرة عن اسم الفائز بجائزة الدورة 40 من عمر مهرجان الإسكندرية السينمائي، والتي فاز بها مناصفة كل من الفيلم الروائي القصير "لعل الله يراني" للمخرج محب وديع، وبطولة سهر الصايغ، وفيلم "الرؤية" للمخرج محمد سيحو.

وشهد الحفل حضور عدد من النجوم والسينمائيين، واستعراضًا فنيًا بعنوان "عايشين"، وهو فكرة وإخراج محمد مرسى، وتصوير استعرضات محمد ميزو والمادة الفلمية والجرافيك محمد المئموني، والمخرج المنفذ مهند مخاطر، وفرقة محمد ميزو الاستعراضية، وإضاءة تامر صبري، وصوت محمد أمين، وفكرة الاستعراض قائمة على فكرة الأفلام الرومانسية.