 قائد الجيش الإيراني: جاهزون لتوجيه ضربة دقيقة ومدمرة لإسرائيل في الوقت المناسب - بوابة الشروق
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قائد الجيش الإيراني: جاهزون لتوجيه ضربة دقيقة ومدمرة لإسرائيل في الوقت المناسب

وكالات
نشر في: السبت 5 أكتوبر 2024 - 3:56 م | آخر تحديث: السبت 5 أكتوبر 2024 - 3:56 م

قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، إن الاحتلال الإسرائيلي سيواجه ردا قاسيا ومدمرا من إيران، إذا اتخذ إجراءات غير مدروسة.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «مهر» للأنباء، اليوم السبت: «إذا قام الكيان الصهيوني بإجراءات غير مدروسة، فإنه سيواجه ردا قاسيا ومدمرا من إيران، وسيكون مستوى ردنا أعلى من الهجوم السابق».

وعقب على التهديدات الإسرائيلية ضد بلاده، بالقول: «إننا نحذر الكيان الصهيوني من اتخاذ ردًا قاسيًا ومدمرًا في حالة اتخاذ إجراءات غير مدروسة».

وأكمل: «لقد صبرنا وسيطرنا على أنفسنا تجاه الأعمال العدائية للصهاينة، ولكننا الآن جاهزون لتوجيه ضربة دقيقة ومدمرة للكيان الصهيوني في الوقت المناسب».

وأشار إلى أن «طهران أعلنت مرات عديدة أن أي هجوم من قبل الكيان الصهيوني سيقابل برد أقوى، فإذا أخطأ العدو فإن مستوى ردنا سيكون أعلى من الهجوم السابق».


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