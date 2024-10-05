توترات في باكستان وسط اشتباكات بين أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان والأمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استمرت التوترات في العاصمة الباكستانية لليوم الثاني على التوالي، حيث اندلعت اشتباكات بين أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان وأفراد من شرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية.

وأفاد حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، اليوم السبت، بأن رئيس وزراء إقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي، علي أمين جندابور، تم اعتقاله "بشكل غير قانوني".

ووصف سيد زلفى بخاري، الذي يعيش في المملكة المتحدة في منفى اختياري، الحادث بأنه "هجوم على الفيدرالية ".

وتشير الاضطرابات إلى لحظة حرجة في المشهد السياسي للبلاد، حيث لا توجد علامات على تراجع التوترات بينما تتصاعد المواجهة.

واجه المتظاهرون، الذين يحتجون على سجن خان، قوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الحشود المتزايدة.

وقامت السلطات بقطع جميع نقاط الدخول إلى إسلام أباد باستخدام حاويات الشحن، وأغلقت المدارس، وأوقفت خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، مما جعل شوارع العاصمة خالية.