حزب الله يستهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية بدفعة من صواريخ فادي 1

قال حزب الله اللبناني، صباح السبت، إن عناصره استهدفوا الساعة 10:30 (بالتوقيت المحلي)، قاعدة ‏رامات ديفيد الإسرائيلية، الواقعة جنوب شرق حيفا، بدفعة من صواريخ فادي 1‏.‏

وأوضح في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين».

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم السبت، إصابة دبابة إسرائيلية «ميركافا» بصاروخ موجه، وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وذكر في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «عناصره استهدفوا الساعة 07:00 صباح يوم السبت، دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى مرتفع الباط أخر حرش مارون بصاروخ موجه، وأصابوها إصابة مباشرة، وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح».

وشنت إسرائيل غارات جوية غير مسبوقة على لبنان في أقل من ثلاثة أسابيع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من ألف و400 شخص وإصابة ما يقرب من 7 آلاف و500 آخرين، ونزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية.

ويعتبر القصف، الذي تزعم إسرائيل أنه يستهدف معاقل «حزب الله» في البلاد، «أكثر حملةٍ جويةٍ كثافةً» في العالم خارج غزة في العقدين الماضيين، وفقاً لمجموعة مراقبة الصراعات «Airwars».

وقالت إميلي تريب، مديرة المجموعة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، لشبكة «سي إن إن»، إن الضربات الإسرائيلية تحدث «بمستوى وكثافة لم يكن حلفاء إسرائيل ليقوموا بها ببساطة في السنوات العشرين الماضية».