

قاطع إسرائيليون مراسلة قناة «العربية» هبة مصالحة، أثناء تقديمها تغطية حية لآخر التطورات بالأراضي المحتلة من مدينة حيفا.

وأظهر مقطع فيديو بثته القناة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، أحد الإسرائيليين وهو يلوح بيديه أمام الكاميرا للتغطية على كلام المراسلة.

وقالت المراسلة، إن طاقم القناة يتعرض لمضايقة من قبل الإسرائيليين، قبل أن تستكمل الحديث عن الرسائل التي وصلت إلى عائلات الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة.

وأوضحت أن «الرسائل زعمت أن العمليات البرية جنوب لبنان تستمر لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع ولن تطول، وستؤدي في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية وصفقة لتبادل الأسرى».