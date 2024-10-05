النائبة هالة أبو السعد تطالب بضرورة التكاتف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة

قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، حملت الكثير من الرسائل للشعب المصري بأن مصر تمتلك قوة كبيرة قادرة على دحر أية محاولات المساس بأمنها واستقرارها.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، في بيان لها اليوم، أن رسائل الرئيس السيسي أكدت وعي الشعب المصري عبر التاريخ واصطفافه خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة كانت هي الدافع لتحقيق النصر، والدرع الذي حمى الوطن، واستلهمت منه روح العزيمة والإرادة في مواجهة الإرهاب والحفاظ على استقرار الوطن، والسير في طريق البناء والتنمية والإصلاح الشامل، ومكنت الدولة في الإتجاه بناء الجمهورية الجديدة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الكلمة كشفت عن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها الشقيقة الكبرى في المنطقة، وانطلاقا من مسئوليتها الوطنية والعربية في دعم ركائز الأمن والاستقرار وتعزيز مساعيها نحو وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع حتى لا تتسع رقعة الصراع أكثر مما هي عليه الآن.

وشددت على أن مصر تمتلك قيادة رشيدة ورؤية حكيمة، لا تتهاون في الدفاع عن الوطن وأن قواتها المسلحة تظل الحامي الأمين للوطن، مشيدة بجهودهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ودعت النائبة هالة أبو السعد، إلى ضرورة التكاتف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدة أن موقف الدولة المصرية ثابت تجاه القضية الفلسطينية وهو الدفاع عنها على المستويات حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقة المشروعة في إقامة دولتة المستقلة.