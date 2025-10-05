50 عضوا من لجان تحكيم الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية يبدأون عملهم اليوم

تنطلق اليوم، أولى جولات التحكيم في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، في إطار الآلية المبتكرة لعمل لجنة التحكيم التي ابتكرها مهرجان نقابة المهن التمثيلية الثامن برئاسة د. أشرف زكي، تبدأ اللجنة الأولى عملها اليوم في تحكيم العروض المشاركة، وتضع تقييماتها قبل أن تنتقل راية التحكيم إلى لجنة أخرى.

وأعلنت إدارة المهرجان، أمس، هذه الآلية الجديدة في حفل الافتتاح، كأحد مفاجآت هذه الدورة، والتي تضمن عدالة التحكيم إلى جانب تنوع أوسع في رؤى المحكمين ومساحة أوسع للمبدعين الشباب للظهور والتواجد.

وتضم لجان تحكيم المهرجان نخبة منتقاة من فناني المسرح المصري ومبدعيه في كل مفردات العمل الفني، ومن أجيال متعددة.

وستقوم كل لجنة بمشاهدة وتقييم عروض يومين من أيام المهرجان، وإخراج نتائج تشمل أفضل عرض وأفضل ممثل، وغيرها، على مدار خمس جولات حتى نهاية فعاليات المهرجان.

وتضم لجان التحكيم: د. نبيلة حسن، والمخرج خالد جلال، والمخرج محمد جبر، ود. محمد حسنين، والمؤلف أيمن سلامة، والمخرج محمد علي، والمخرج تامر كرم، ود. أحمد عبدالعزيز، والمنتج محمد مشيش، والنجمة داليا البحيري، ود. أيمن الشيوي، والمخرج أحمد حسني، والمؤلف أمين جمال، والمؤلف محمود حمدان، ود. حمدي عطية، والمنتج عادل مغربي، والمنتج إيهاب منير، والمخرج وليد الحلفاوي، والمخرج السدير مسعود، والمخرج عادل أديب، والمؤلف هاني سرحان، والمخرج جمال ياقوت، والمخرجة ياسمين أحمد كامل، والمنتجة مها سليم، والمؤلف محمد سيد بشير، ومصمم الاستعراضات مناضل عنتر، والمخرجة بتول عرفة، والمنتج محمد عبدالوهاب، والمخرج عمرو عرفة، ود. مدحت الكاشف، والمنتج هشام عبد الخالق، ومصمم الاستعراضات محمد مصطفى.