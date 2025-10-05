خسارة المغرب وفوز إسبانيا يعقدان مهمة مصر في التأهل إلى دور الـ16 بمونديال الشباب

تقلّصت فرص منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة في تشيلي، بعد أن أسفرت الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة عن نتائج معقدة، أبرزها فوز المكسيك على المغرب، وانتصار إسبانيا أمام البرازيل.

وخسر المنتخب المغربي أمام نظيره المكسيكي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن ختام المجموعة الثالثة. ورغم الهزيمة، تأهل "أشبال الأطلس" رسميًا إلى الدور التالي، بفضل رصيدهم السابق الذي ضمن لهم أحد المركزين الأول أو الثاني قبل الجولة الأخيرة.

وسجل جيلبرتو مورا هدف المكسيك الوحيد في الدقيقة 51، ليحسم بطاقة التأهل الثانية للمكسيك برصيد 5 نقاط، بينما بقي رصيد المغرب عند 6 نقاط في صدارة المجموعة.

وفي المباراة الأخرى، أنعشت إسبانيا آمالها بالتأهل كأفضل ثالث بعد الفوز على البرازيل بهدف دون مقابل، سجله إيكر برافو في الدقيقة 74، لترفع رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وتخرج البرازيل رسميًا بعد تجمد رصيدها عند نقطة واحدة.

هذه النتائج زادت من صعوبة موقف منتخب مصر، الذي أنهى دور المجموعات ثالثًا في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، خلف تشيلي بفارق البطاقات الصفراء، بعد أن تساويا في النقاط وفارق الأهداف.

وبات المنتخب المصري مهددًا بالخروج، حيث أصبحت منتخبات أخرى في المركز الثالث تمتلك نقاطًا أعلى، مثل إسبانيا بـ4 نقاط، ما يضيق الخناق على فرص مصر في التأهل ضمن أفضل أربعة ثوالث.

وتنتظر الجماهير المصرية ما ستسفر عنه نتائج المجموعات المتبقية، على أمل بقاء فرصة ضئيلة للفراعنة في بلوغ الدور المقبل.