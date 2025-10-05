انهيار ثلجي في سلوفينيا يجرف 3 متسلقين كرواتيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشرطة في سلوفينيا أن فرق الإنقاذ واصلت اليوم الأحد، البحث عن 3 متسلقين من كرواتيا المجاورة يُعتقد أنهم جُرفوا جراء انهيار ثلجي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان المتسلقون الثلاثة ضمن مجموعة مكونة من سبعة أشخاص في طريقهم إلى جبل "توشك" شمال غربي البلاد.

وعندما قرر أربعة منهم أخذ استراحة في وقت سابق من اليوم، واصل الثلاثة الآخرون الصعود قبل أن يجرفهم الانهيار الثلجي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السلوفينية.

وقال مسئول الإنقاذ كليمن بيلهر للتلفزيون الكرواتي الرسمي إن جهود البحث عُرقلت بسبب الأمطار والثلوج وخطر حدوث انهيارات إضافية، مشيرا إلى أن سوء الأحوال الجوية حال دون استخدام المروحيات.

وأضاف: "فرق الإنقاذ في طريقها، لكن المهمة بالغة الصعوبة. الظروف غير مواتية، فالثلوج تتساقط بغزارة والطقس شديد البرودة".

وتشهد سلوفينيا موجة برد مبكرة تسببت في تساقط الثلوج وهبوب رياح وانخفاض درجات الحرارة، في بلد يُعد من الوجهات الشهيرة لعشاق تسلق الجبال في أوروبا الوسطى.