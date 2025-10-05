حكومة الاحتلال: توقف مؤقت لبعض القصف في غزة وليس وقف إطلاق النار

قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة، لكن هناك توقفًا مؤقتًا لبعض القصف.

وأضافت في تصريحات نقلتها وكالة رويترز عن متحدثة باسم الحكومة، اليوم السبت، أن الجيش - تقصد جيش الاحتلال - يمكنه مواصلة العمليات في غزة لأغراض وصفتها بأنها دفاعية.

ولفتت إلى أن المفاوضين الإسرائيليين سيتوجهون إلى مصر الليلة، ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين غدًا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنّ إسرائيل لن تنتقل إلى أي بند من بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل تنفيذ البند الأول المتعلق بإطلاق سراح جميع الأسرى، الأحياء والأموات.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء "منتدى البطولة" الذي يضم ممثلين عن عائلات جنود قُتلوا في عملية السابع من أكتوبر وخلال الحرب على غزة.

وصرح نتنياهو خلال حديثه، بأنّ السلطة لن تكون مسؤولة عن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال: "لا ممثلين عن حركة حماس ولا عن السلطة الفلسطينية سيكونون جزءًا من إدارة القطاع في اليوم التالي".