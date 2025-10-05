يورتشيتش يقود بيراميدز أمام الجيش الرواندي من المدرجات

سيقود الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، مباراة فريقه أمام الجيش الرواندي في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، من المدرجات، تنفيذًا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستضيف بيراميدز نظيره الجيش الرواندي في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب الدور الأول من البطولة القارية، بعدما حسم لقاء الذهاب في كيجالي لصالحه بثنائية نظيفة.

وكان يورتشيتش قد تعرض للطرد في مباراة الذهاب بالعاصمة الرواندية، ليقرر "كاف" إيقافه مباراتين، ما يجبره على متابعة لقاء الإياب من المدرجات، إلى جانب غيابه عن أول مباراة لاحقة للفريق في مشواره القاري، في البطولة التي يحمل بيراميدز لقبها.