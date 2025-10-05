 بولندا تدفع بمقاتلاتها لحماية أجوائها مع تصاعد الضربات الروسية على أوكرانيا - بوابة الشروق
الأحد 5 أكتوبر 2025 5:39 م القاهرة
بولندا تدفع بمقاتلاتها لحماية أجوائها مع تصاعد الضربات الروسية على أوكرانيا

وارسو - (د ب أ)
نشر في: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 4:47 م | آخر تحديث: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 4:47 م

دفعت الهجمات العسكرية الروسية الواسعة على أهداف في أوكرانيا المجاورة، الجيش البولندي إلى إطلاق مقاتلاته خلال الليل لحماية المجال الجوي للبلاد، فيما شاركت أيضا مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) متمركزة في بولندا في عمليات الانتشار.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن منظومة الدفاع الجوي البولندية وُضعت بالكامل في حالة تأهب قصوى.

وفي بيان نشره الجيش البولندي على منصة "إكس"، أوضحت القوات المسلحة، لاحقا أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها، مؤكدة عدم تسجيل أي انتهاك للمجال الجوي البولندي.

وبات من المألوف خلال الأشهر الأخيرة أن تعمد بولندا إلى نشر مقاتلاتها بشكل استباقي مع كل موجة من الضربات الجوية الروسية على غربي أوكرانيا.

