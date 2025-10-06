التعادل السلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان بالدوري الإيطالي

فرض التعادل السلبي نفسه على قمة الجولة السادسة من الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وميلان، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، ضمن منافسات موسم 2025-2026.

ورغم المحاولات المتبادلة من الفريقين، فإن اللقاء اتسم بالحذر التكتيكي، حيث فشل كلا الطرفين في كسر التعادل، ليكتفي كل منهما بنقطة وحيدة أبقتهما في المراكز الأربعة الأولى بجدول الترتيب.

وجاء التعادل ليوقف سلسلة انتصارات ميلان بقيادة مدربه ماسيميليانو أليجري، الذي كان قد قاد الفريق للفوز في الجولة السابقة على نابولي حامل اللقب بنتيجة 2-1، ما منحه حينها صدارة الدوري مؤقتًا.

ميلان رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة، مسجلًا تسعة أهداف مقابل ثلاثة في مرماه.

أما يوفنتوس، فواصل نتائجه المتوازنة ليحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة، من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، وسجل لاعبوه تسعة أهداف واستقبلوا خمسة.

وشهدت المواجهة استمرار التكافؤ التاريخي بين الفريقين الكبيرين، إذ التقى اليوفي وميلان في 229 مباراة عبر مختلف البطولات، حقق خلالها يوفنتوس 89 فوزًا مقابل 66 انتصارًا لميلان، فيما انتهت 74 مواجهة بالتعادل.