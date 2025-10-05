 فيتنام تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 8.22% خلال الربع الثالث - بوابة الشروق
الأحد 5 أكتوبر 2025 12:14 م القاهرة
هانوي - د ب أ
نشر في: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 9:59 ص | آخر تحديث: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 9:59 ص

قال وزير المالية الفيتنامي نجوين فان ثانج إنه من المرجح نمو الاقتصاد بنسبة 22ر8% خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى نمو قطاع الصناعة بنسبة 10%.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزير قال في منشور على الموقع الإلكتروني للحكومة إنه من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو في الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين 84ر7%.

وأضاف أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 38ر3% في سبتمبر الماضي.

ويذكر أن قطاع التعدين في فيتنام تعافي ونما بنسبة 8ر9% خلال الربع الثالث، في حين نما قطاع الخدمات بنسبة 54ر8%.

وحدد الحكومة هدفا طموحا بتحقيق نمو بنسبة تتراوح ما بين 3ر8% و 5ر8% خلال العام الجاري، على الرغم من فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم بنسبة 20% على الاقتصاد الذي يعتمد على الصادرات.

وقال وزير المالية إن السلطات ستواصل تعزيز الاستثمار والاستهلاك المحلي بالتزامن مع " تطوير محركات نمو جديدة مثل التكنولوجيات والتحول الرقمي".

