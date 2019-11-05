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ترامب: أمريكا مستعدة لمساعدة المكسيك في القضاء على عصابات المخدرات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 5:48 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 5:48 م

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في التصدي لعصابات تهريب المخدرات في المكسيك.

وفيما يتعلق بمقتل أمريكيين بالمكسيك خلال اعمال عنف مرتبطة بعصابات المخدرات، غرد ترامب على موقع تويتر قائلا: "إذا احتاجت المكسيك المساعدة أو طلبتها من أجل القضاء على هؤلاء الوحوش، فإن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد، لديها الرغبة والقدرة على التدخل والقيام بالعمل بسرعة وبفعالية".

وأضاف ترامب: "الرئيس العظيم الجديد للمكسيك جعلها قضية كبيرة، ولكن العصابات أصبحت كبيرة وقوية جدا بحيث أنك في بعض الأحيان تحتاج لجيش لهزيمة جيش"، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال ترامب في تغريدة أخرى "لقد حان الوقت " للمكسيك ، بمساعدة الولايات المتحدة ، لشن حرب ضد عصابات المخدرات واجتثاثهم من على وجه الأرض".

وأضاف "لا نحتاج سوى دعوة من الرئيس الجديد العظيم".

وكان تسعة مواطنين أمريكيين قتلوا في هجوم لإحدى العصابات في شمال المكسيك.


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