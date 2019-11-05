وجه محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، رسالة إيجابية لجماهير ناديه السابق الإسماعيلي، رغم الانتقادات الشديدة التي طالته بعد الرحيل عن النادي.

وجه محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، رسالة إيجابية لجماهير ناديه السابق الإسماعيلي، رغم الانتقادات الشديدة التي طالته بعد الرحيل عن النادي.

وجه محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، رسالة إيجابية لجماهير ناديه السابق الإسماعيلي، رغم الانتقادات الشديدة التي طالته بعد الرحيل عن النادي.