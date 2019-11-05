القيعي عن زيارة آل الشيخ لرئيس الأهلي: أهلا بكل صلح يأتي من القلب

أكد عدلي القيعي، مستشار لجنة التسويق بالنادي الأهلي، أنه يثمن زيارة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي، لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال القيعي، في برنامجه "ملك وكتابة" عبر قناة "الأهلي" مساء أمس الإثنين: "قال لي أحد أصدقائي هاتفيًا في وقت سابق إن زيارة تركي آل الشيخ للخطيب في منزله ستعني زيارته لـ80 مليون أهلاوي".

وأضاف: "هناك حرص شديد يُظهر كيف رأى الطرفين الكبار هذه الزيارة، هذه القُبلة والابتسامة لها معان كثيرة جدا".

وأكمل: "أثمن حكمة المسؤولين الكبار دائما، لم يستفد أحد مما حدث إلا كارهي الأهلي والذين يريدون الصيد في الماء العكر وإفساد العلاقة، وللأسف ساهم في ذلك بعض الأهلاوية".

وأوضح : "لا يجوز أن يستدرجنا أحد لتكرار هذا الأمر من أجل شرخ علاقات سوية يتخللها حب صادق، تلك الصور بمثابة رسائل".

واختتم مستشار لجنة التسويق بالأهلي قائلا: "أهلا بكل صلح يأتي من القلب ويسعى للخير، والقادم أفضل".