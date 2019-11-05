«التعاون الإسلامي»: اتفاق الرياض سيسهم في تعزيز أمن واستقرار اليمن

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن "اتفاق الرياض" سيسهم في تعزيز أمن واستقرار اليمن والوقوف جبهة واحدة في مواجهة ميليشيات الحوثي، وأن الاتفاق يبشر ببداية مرحلة جديدة للتوصل إلى تسويات جذرية للأزمات التي يتعرض لها اليمن.

وأشاد العثيمين - حسبما ذكر موقع منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء - بتوقيع الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي على "اتفاق الرياض" بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والرئيس اليمني عبد الربه منصور هادي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب العثيمين عن تقدير المنظمة البالغ لجهود السعودية المثمرة في نشر السلام بالمنطقة، واهتمامها الخاص بالوضع اليمني، الأمر الذي يعكس حرص قادة المملكة الدائم على أمن اليمن واستقراره، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، مشيدا بدور الإمارات في التوصل إلى اتفاق الرياض.

وثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي تجاوب جميع الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سلمي واتفاق يخدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمن واستقرار اليمن ويغلب الحكمة ووحدة الصف.

وهنأ العثيمين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على جهوده في إحراز هذا الاتفاق، وعلى دوره في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة اليمنية لخدمة اليمن بجميع مكوناته.