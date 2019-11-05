تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بثمان مواجهات قوية، يفتتحها برشلونة الإسباني حين يستضيف سلافيا براج التشيكي في الثامنة إلا خمس دقائق على ملعب كامب نو، ويحل لايبزيج الألماني ضيفًا على زينيت سان بطرسبرج الروسي، في التوقيت ذاته على ملعب بيتروفيسكي.

وتقام 6 مباريات في العاشرة مساءً، حيث يحل إنتر ميلان الإيطالي ضيفًا على بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب سيجنال إيدونا بارك، كما يستضيف تشيلسي الإنجليزي فريق أياكس أمستردام الهولندي على ملعب ستامفورد بريدج، ويلتقي ليفربول الإنجليزي مع ضيه جينك البلجيكي على ملعب آنفيلد، ويحل ليل الفرنسي ضيفًا على فالنسيا الإسباني على ملعب ميستايا، ويواجه نابولي الإيطالي فريق ريد بول سالزبروج النمساوي على ملعب سان باولو، وأخيرًا يستضيف ليون الفرنسي فريق بنفيكا البرتغالي على ملعب روباما ستايديوم.

ففي واحدة من أقوى مباريات اليوم، يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني، صاحب المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، فريق إنتر ميلان الإيطالي صاحب المركز الثاني نفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف أمام الفريق الألماني.

ويسعى دورتموند إلى تعويض خسارة الجولة الماضية أمام الفريق ذاته، عندما حل ضيفًا عليه في ملعب جوزيبي مياتزا لحساب الجولة الثالثة وسقط بهدفين دون رد.

ويغيب عن قائمة بوروسيا دورتموند الحارس الأساسي رومان بوركي، وباكو ألكاسير بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يدخل المدرب لوسيان فافري، مدرب بوروسيا دورتموند بنفس الطريقة التي يعتمد عليها، وسيعتمد على الحارس مارفين هيتر بديلًا للمصاب رومان بوركي ليكون التشكيل على النحو التالي: رومان بوركي، رباعي في خط الدفاع نيكوشولز، ماتس هوميلز، مانويل أكانجي، أشرف حكيمي، وفي وسط الملعب توماس ديلاني، جوليان فيجل، يوليان براندت، وفي الهجوم، ثورجان هازارد، أكسيل فيتسل وماركو رويس.

على الجانب الآخر يسعى إنتر ميلان إلى الخروج بنتيجة إيجابية للحفاظ على المركز الثاني والإبقاء على حظوظه الكبيرة في بلوغ الدور الثاني من البطولة رفقة برشلونة المتصدر.

ويعاني إنتر حاليًا من إصابة الثلاثي ستيفانو سينسي، ودانيلو دي أمبروزيو، والتشيلي أليكسيس سانشيز وكوادو أسامواه، ومن المتوقع ألا يغير أنطونيو كونتي، المدير الفني للإنتر، الطريقة التي تعود اللعب بها مع النيراتزوري منذ قدومه، على أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من سمير هاندانوفيتش، ميلان شكرينيار، ستيفان دي فريج، أليساندرو باستوني ،أنطونيو كاندريفا، روبيرتو جاليارديني، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، كريستيانو بيراجي، روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

ولحساب نفس المجموعة يستضيف برشلونة الإسباني، متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، إلى تكرار الفوز على ضيفه، سلافيا براج التشيكي، صاحب المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

ويدخل برشلونة هذه المباراة وعينه على الثلاث نقاط التي تقربه من ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، في الوقت الذي يسعى فريقه براج إلى إنعاش حظوظه في الاستمرار بالبطولة الأغلى أو على الأقل الذهاب إلى الدوري الأوروبي.

ولن يفتقد برشلونة أيًا من نجومه سوى عثمان ديمبلي المصاب، بينما سيسجل صامويل أومتيتي عودته من جديد، ويتوقع أن يبدأ إرنستو فالفيردي، مدرب البرسا، بطريقته المعتادة، على أن يدخل المباراة بتشكيل مكون من: تير شتيجن، جوردي ألبا، كليمون لينجليه، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو، أرتورو فيدال، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، ليونيل ميسي، لويس سواريز وأنطوان جريزمان.