موديز تخفض التصنيف الائتماني للديون اللبنانية

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أعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية "موديز إنفستورز سيرفس" اليوم الثلاثاء، خفض التصنيف الائتماني للديون الخارجية اللبنانية طويلة المدى من "سي.أيه.أيه1" إلى "سي.أيه.أيه2" أي ثماني درجات تحت مستوى تصنيف الاستثمار.

وكانت موديز قد خفضت تصنيف الديون اللبنانية في ديسمبر الماضي درجة واحدة إلى "سي.أيه.أيه1".

في الوقت نفسه أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى خفض موديز تصنيف السندات المحلية اللبنانية من "سي.أيه.أيه1" إلى "سي.أيه.أيه 2".

كانت "موديز" قد حذرت الشهر الماضي من التأثيرات السلبية للإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها رئيس وزراء لبنان سعد الحريري قبل أيام لتهدئة الاحتجاجات الشعبية. وقالت المؤسسة إن هذه الإصلاحات ستدمر استقرار عملة لبنان والثقة في قدرته على سداد ديونه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إليسا باريزي كابون المحللة في مؤسسة موديز بنيويورك القول إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة تعتمد على البنك المركزي لخفض أقساط فوائد الديون الحكومية بالعملة المحلية في العام المقبل، والتي يمكن أن تخفف أزمة السيولة لفترة قصيرة.

وخفضت مؤسسة "موديز" تصنيف الديون السيادية اللبنانية إلى "سي أيه.أيه1" أي سبع درجات تحت تصنيف الاستثمار في ديسمبر الماضي. وفي أول أكتوبر الماضي أعلنت المؤسسة مراجعة الوضع الائتماني للبنان تمهيدا لخفض التصنيف مجددًا.